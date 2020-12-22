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Рогозин предупредил об усилении санкций против РФ при Байдене

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новая администрация США под руководством Джо Байдена продолжит политику антироссийских санкций, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"И проблема в том, что эти санкции, они объявляются уходящей администрацией. И нет никаких оснований надеяться, что приходящая новая администрация Джо Байдена эти санкции отменит. Скорее всего, она тоже попытается представить себя очень крутой патриотической администрацией и будет дальше идти по пути нагромождения этих санкций", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

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"Что касается министерства торговли США, которое является зачинщиком всех этих санкционных режимов, мы подготовим в их адрес тоже запрос, с какой стати вдруг такие решения объявляются", - сообщил глава госкорпорации.

Рогозин отметил, что с точки зрения работы санкции явно будут мешать и приведут к остановке сотрудничества с США. "Мы просто объясним нашим коллегам, что, если им вдруг понадобится помощь в следующий раз, мы просто не сможем ее оказать, потому что у нас не будет хватать чего-то необходимого, чего сами же американцы прекратили поставки, наступив на хвост своими же собственным производителям", - сказал Рогозин.

Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе предприятия российской космической отрасли - РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения". В общей сложности, в списке, подготовленном министерством, 103 компании - 58 китайских и 45 российских.

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Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "чёрного списка".

Ранее глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИМАШ - незаконными. "Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС", - сообщил Рогозин в Facebook во вторник.

Россия и США сотрудничают в сфере работы Международной космической станции (МКС). Астронавты NASA отправляются на МКС на российских кораблях "Союз".

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus.

Роскосмос Дмитрий Рогозин США Джо Байден

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