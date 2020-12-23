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Дума приняла закон о запрете журналистам участвовать в митингах во время работы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, уточняющий вопросы организации, подготовки и проведения публичных мероприятий.

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Закон запрещает при осуществлении профессиональной деятельности на публичном мероприятии журналистам принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе "проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия путем распространения листовок, использования плакатов".

Журналист при исполнении не должен использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации".

Журналисту после вступления в силу закона будет запрещено "скрывать отличительный знак (признак) представителя СМИ".

Закон также указывает, что публичным мероприятием может быть признано "объединенное единым замыслом и (или) общей организацией массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики".

Закон запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым экстренными оперативными службами.

Закон, кроме того, обязывает организатора публичного мероприятия указывать в уведомлении о его проведении сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания публичного мероприятия.

Уведомление

Закон уточняет сроки рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия и предусматривает продление трехдневного срока такого рассмотрения в случае, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день.

При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия.

При исчислении сроков при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия не будут учитываться день получения уведомления и день проведения мероприятия, предусматривает закон.

В законе есть требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия.

Закон также предусматривает, что если организатор публичного мероприятия изменил в одностороннем порядке цели, форму и (или) заявленное количество его участников он не позднее дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) обязан подать новое уведомление о его проведении.

Действия при угрозе безопасности

Закон обязывает уполномоченный орган незамедлительно предложить организатору изменить место и (или) время его проведения в случае, если в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность участников публичного мероприятия при его проведении.

В случае если указанные обстоятельства были выявлены за день или в день публичного мероприятия до его начала следует незамедлительно уведомить организатора о невозможности его проведения и предложить ему изменить дату, а при необходимости также место и (или) время проведения путем подачи нового уведомления.

Закон разработан депутатом Дмитрием Вяткиным.

Госдума

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