Законопроект о штрафах за участие в акциях под видом журналистов прошел I чтение

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий наказание в виде штрафа и обязательных работ за неправомерное использование знака работника СМИ на публичных мероприятиях, принят Государственной Думой в четверг в первом чтении.

Если знак журналиста на митинге будет использовать не сотрудник СМИ, инициатива (1060657-7) предусматривает для нарушителя штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.

В настоящее время закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уже устанавливает обязанность по использованию журналистом, присутствующим на публичном мероприятии, ясно видимого отличительного признака представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Накануне Госдума уточнила и расширила эту норму, приняв в окончательном третьем чтении закон, который запрещает журналистам одновременно освещать акцию в СМИ и принимать в ней непосредственное участие - в частности, скандировать лозунги, раздавать листовки и нести транспаранты. При этом определяется, что отличительный знак журналист, освещающий акцию, не имеет права скрывать.

Автором как принятого в четверг в I чтении законопроекта, так и прошедшего накануне третье чтение закона является депутат Дмитрий Вяткин.