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АТОР ждет роста цен на путешествия по РФ в 2021 году от 10% и выше

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цены на путешествия в России в 2021 году повысятся при любом сценарии развития событий из-за необходимости покрыть убытки, понесенные отраслью в 2020 году, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе; по ее прогнозам, стоимость отдыха в РФ может вырасти на 10% и даже выше.

"Общее для всех сценариев, что мы видим в 2021 году, - это повышение цен. При оптимистичном сценарии - возникает конкуренция с зарубежными направлениями, между регионами - цены будут повышены незначительно, может быть, до 10% в среднем по внутрироссийскому рынку", - сказала она на онлайн пресс-конференции в среду.

"При умеренно оптимистичном сценарии - точно от 10 до 15%, при пессимистичном картина будет рваной - премиальный сегмент точно будет повышать, бюджетный цены повышать не будет, а эконом будет подстраиваться под конъюнктуру рынка и спроса", - добавила исполнительный директор АТОР.

По словам Ломидзе, в 2021 году российской индустрии туризма придется пересмотреть цены, так как покрыть за счет продаж все убытки 2020 года невозможно.

"Понятно, что все предприятия будут ориентироваться на реальную покупательную способность, никому не нужно отпугивать туристов. Но также понятно, что на уровне 2020 года цены вряд ли сохранятся", - подчеркнула эксперт.

АТОР Майя Ломидзе

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