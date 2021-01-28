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Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Число международных прибытий туристов в 2020 году сократилось на 1 миллиард или 74%, таким образом год стал худшим для туризма за всю историю наблюдений, сообщает в четверг Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"Число международных туристических прибытий в 2020 году сократилось на один миллиард или 74% из-за пандемии коронавируса и связанных с ней повсеместных ограничений на поездки. Экспортные доходы от туризма сократились на $1,3 трлн, что в 11 раз превышает потери от глобального экономического кризиса 2009 года. Все это позволяет назвать 2020 худшим годом для международного туризма за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении UNWTO.

Экономический кризис

Организация отмечает, что кризис поставил на грань выживания от 100 до 120 млн рабочих мест в туризме, многие из которых - в малом и среднем бизнесе.

"Несмотря на то, что многое было сделано для повышения безопасности международного туризма, мы понимаем, что кризис далек от завершения. Многие страны из-за мутаций коронавируса вводят новые, более строгие ограничения на поездки. К ним относятся обязательное тестирование, карантин, в некоторых случаях полное закрытие границ. Все это влияет на возобновление международных поездок. В то же время, постепенное вакцинирование может восстановить доверие потребителей, будет способствовать ослаблению ограничений и нормализации ситуации", - считают в UNWTO.

По данным UNWTO, больше всех от пандемии пострадал туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где действуют особенно строгие ограничения на поездки. Число международных прибытий здесь снизилось в 2020 году на 300 млн или 84%. На Ближнем Востоке и Африке спад составил 74%, в Европе - 70%. При этом на европейском континенте зафиксировано наибольшее падение числа поездок в абсолютном выражении по сравнению с 2019 годом - 500 млн. В Северной и Южной Америках снижение числа прибытий иностранных туристов составило 69%.

Хроника коронавируса. Январь.

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ООН

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