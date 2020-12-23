Спасенный из мусоросортировки кот поселился в ульяновском Минприроды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Кота в мешке обнаружили сортировщики на мусоросортировочном комплексе по обработке твердых коммунальных отходов в Ульяновске, сообщает региональное Минприроды в среду.

Животное, помещенное в мусорный пакет, нашел сотрудник на линии предсортировки.

"Кот находился на волоске от смерти – еще немного, и он мог попасть в сепаратор", - говорится в сообщении.

Спасенное животное осмотрели в ветеринарной клинике. По словам врача, кот был домашним: он здоров и упитан. Найденыша обработали средством против блох. В ближайшее время ему сделают необходимые прививки.

В свою очередь министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина предложила приютить спасенное животное: сейчас кот находится на попечении сотрудников министерства, для него "введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира".

Также объявлен конкурс на выбор имени для животного – свои предложения желающие могут передать в Минприроды.

Рахматуллина также поблагодарила сотрудников мусоросортировочного комплекса, которые ранее уже спасли "африканского ежа и двух красноухих черепах от гибели на сортировке".

Между тем, сортировщик и директор компании - оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира", отмечается в сообщении.