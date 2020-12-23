Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:57Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Спасенный из мусоросортировки кот поселился в ульяновском Минприроды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Кота в мешке обнаружили сортировщики на мусоросортировочном комплексе по обработке твердых коммунальных отходов в Ульяновске, сообщает региональное Минприроды в среду.

Животное, помещенное в мусорный пакет, нашел сотрудник на линии предсортировки.

"Кот находился на волоске от смерти – еще немного, и он мог попасть в сепаратор", - говорится в сообщении.

Спасенное животное осмотрели в ветеринарной клинике. По словам врача, кот был домашним: он здоров и упитан. Найденыша обработали средством против блох. В ближайшее время ему сделают необходимые прививки.

В свою очередь министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина предложила приютить спасенное животное: сейчас кот находится на попечении сотрудников министерства, для него "введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира".

Также объявлен конкурс на выбор имени для животного – свои предложения желающие могут передать в Минприроды.

Рахматуллина также поблагодарила сотрудников мусоросортировочного комплекса, которые ранее уже спасли "африканского ежа и двух красноухих черепах от гибели на сортировке".

Между тем, сортировщик и директор компании - оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира", отмечается в сообщении.

Ульяновск

Новости

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Прокурор потребовал шесть лет колонии для аспиранта МГУ Мифтахова

Пандемия коронавируса

"Коронавирусные" доплаты медикам в новогодние праздники будут удвоены

Путин поддержал предложение о выходном дне 31 декабря по всей стране

Экономический кризис

Путина в Госсовете попросили помочь застройщикам ввезти рабочих

Пандемия коронавируса

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят
Пандемия коронавируса

Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Политическая активистка из Астрахани получила 14 лет за убийство сына

Путин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотеки

Путин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотеки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');