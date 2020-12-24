Житель Приморья погиб, выпрыгнув из машины скорой помощи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств гибели жителя Приморья, который, по предварительным данным, выпрыгнул из машины скорой помощи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В Минздраве Приморья агентству сообщили, что медики "скорой" после обследования пациента в Дальнереченской центральной районной больнице предложили подвезти его в отдаленное село, где он жил.

"К данному пациенту поступил вызов в "скорую", указаны симптомы инсульта. Оперативно машина прибыла на место и доставила его в больницу. В Дальнереченской ЦРБ его осмотрели невролог и кардиолог, сделали КТ. Диагноз "инсульт" не подтвердился. С врачами пациент отказался общаться. Невролог пригласила психиатра для осмотра. Психиатр отметил отклонения, но не острые. Для госпитализации по данной симптоматике требуется согласие родных пациента. Мужчина был отправлен домой", - сказал представитель Минздрава региона.

Поскольку добираться мужчине до дома было далеко, и скорая помощь предложила подвести его, так как ехала в том же направлении.

"Бригада была в полном составе. По дороге пациент начал вести себя неадекватно - передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Врачи не успели среагировать", - добавили в министерстве.