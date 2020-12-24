Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

ФАС разрешила операторам создать СП для развития 5G в России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство телеком-операторов по созданию совместного предприятия для развития 5G в России, сообщил регулятор.

Одновременно с этим служба предписала операторам сохранять недискриминационный доступ к частотам для всех представителей отрасли.

"В частности, операторам связи, участвующим в сделке, необходимо разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условия предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи (компании, которые арендуют инфраструктуру других операторов, но продают услуги под своим брендом - ИФ)", - говорится в сообщении ФАС.

В 2019 году операторы "Вымпелком", МТС, "Ростелеком" и "Мегафон" подписали соглашение о намерениях по созданию СП с равными акционерными долями для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

Позднее стало известно, что так называемый золотой диапазон - 3,4-3,8 ГГц - операторам выделен не будет, он останется за силовиками. Вместо этого Минцифры утвердило план проведения конверсии спектра, в том числе для диапазона 4,7-4,9 ГГц.

В конце июля МТС первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в стандарте 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах Федерации.

ФАС 5G

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин переведет корпуса еще трех больниц на работу с COVID-19

Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Большинство россиян решили встретить Новый год дома

Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Первый пуск модернизированной тяжелой "Ангары" намечен на конец 2024

Экологи заявили о рекордном числе погибших дельфинов в Крыму

МГИМО и "Интерфакс" провели курс по использованию системы СПАРК в работе преподавателей

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

В Дагестане планируют построить частный космодром за 600 млн рублей

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии

Путин рассказал о ночной работе с Мишустиным в период пандемии
Пандемия коронавируса

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');