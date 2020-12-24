ФАС разрешила операторам создать СП для развития 5G в России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство телеком-операторов по созданию совместного предприятия для развития 5G в России, сообщил регулятор.

Одновременно с этим служба предписала операторам сохранять недискриминационный доступ к частотам для всех представителей отрасли.

"В частности, операторам связи, участвующим в сделке, необходимо разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условия предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи (компании, которые арендуют инфраструктуру других операторов, но продают услуги под своим брендом - ИФ)", - говорится в сообщении ФАС.

В 2019 году операторы "Вымпелком", МТС, "Ростелеком" и "Мегафон" подписали соглашение о намерениях по созданию СП с равными акционерными долями для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

Позднее стало известно, что так называемый золотой диапазон - 3,4-3,8 ГГц - операторам выделен не будет, он останется за силовиками. Вместо этого Минцифры утвердило план проведения конверсии спектра, в том числе для диапазона 4,7-4,9 ГГц.

В конце июля МТС первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в стандарте 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах Федерации.