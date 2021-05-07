Правительство утвердило использование радиочастот 24 ГГц для сетей 5G

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило изменения в таблицу распределения полос радиочастот, в соответствии с которыми частоты в диапазоне 24 ГГц могут использоваться для создания сетей 5G. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В частности, в постановлении имеется такое уточнение: "Полоса радиочастот 24,25-25,25 ГГц может использоваться сетями связи стандарта 5G/IMT-2020".

"Этот пункт в постановлении закрепляет решение, принятое на заседании Государственной комиссии по радиочастотам 17 марта 2020 года о выделении полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020, в том числе с целью создания технологических сетей связи, на территории Российской Федерации", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры РФ.

На упомянутом заседании ГКРЧ по результатам научно-исследовательской работы определила перспективными для 5G диапазоны радиочастот 694-790 МГц, 2300-2400 МГц, 2570-2620 МГц, 4400-4990 МГц и 24,25-27,5 ГГц.

Первую в РФ лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в июле 2020 года получила МТС.

Наиболее перспективным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он активно используется силовыми ведомствами, и пока обсуждения с силовиками по его расчистке не дали результатов. В качестве альтернативы Минцифры предлагает операторам расчищать спектр в диапазонах 700 МГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России.

В 2019 году операторы "Вымпелком", МТС, "Ростелеком" и "Мегафон" подписали соглашение о намерениях по созданию СП с равными акционерными долями для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

Позднее стало известно, что так называемый золотой диапазон – 3,4-3,8 ГГц – операторам выделен не будет, он останется за силовиками. Вместо этого Минцифры утвердило план проведения конверсии спектра, в том числе для диапазона 4,7-4,9 ГГц.

В конце июля 2020 года МТС первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в стандарте 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах РФ. В марте 2021 года стало известно, что МТС запустила пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.