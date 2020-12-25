Самолет из Лейпцига благополучно приземлился в Нижнем Новгороде

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ту-204 Лейпциг - Москва, который сделал несколько кругов над аэропортом "Шереметьево", однако на посадку не зашел, приземлился в Нижнем Новгороде.

"Благополучно приземлился в 10:40 по Москве", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нижегородского аэропорта. Подробностей о том, почему самолет ушел на запасной аэродром, в пресс-службе не привели.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что самолет Ту-204 готовится к аварийной посадке на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за отказа автопилота.

Как следует из данных сайта Flightradar24, самолет сделал несколько кругов над "Шереметьево" и затем ушел на запасной аэродром в Нижний Новгород на аварийную посадку.

Московский регион в эту пятницу находится под влиянием обширного циклона, сопровождаемого снегопадами.