Мишустин поручил контролировать COVID-вакцинацию на всех этапах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил не ослаблять контроль за вакцинацией от коронавируса на всех этапах - от производства вакцин до их доставки в медицинские учреждения.

"Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса.

По его словам, вакцина "Спутник-V" появилась уже во всех регионах страны. "На сегодня отгружено уже 310 тыс. доз, даже чуть больше. Мы провели анализ готовности субъектов РФ к приемке, хранению и распределению вакцины. Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена", - подчеркнул Мишустин, добавив, что определены более 1200 медицинских организаций, где люди могут сделать прививки от коронавируса.

Премьер также сообщил, что порядка 6,5 млн доз "Спутника V" поступят в медицинские учреждения в начале нового года. "Темпы выпуска вакцины растут. Мы это видим. В январе-феврале в медицинские учреждения, по нашим расчетам, поступят почти 6,5 млн доз препарата. Это очень хорошо", - сказал Мишустин. Он отметил, что намеченные ранее планы перевыполняются.

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тыс. добровольцев, препарат уже выпущен в гражданский оборот. С 5 декабря массовая вакцинация "Спутником V" началась в Москве.