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Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Досрочный единый государственный экзамен в 2021 году проводиться не будет, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется", - сказал Кравцов, которого процитировала в пятницу пресс-служба министерства просвещения.

Ведомство также отменило проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов в следующем году, решив, что аттестаты будут выдаваться на основании итоговой аттестации только по двум предметам.

"Досрочный период проведения экзаменов для девятиклассников отменен, как и в 11-х классах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Во-вторых, аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике", - сообщили в министерстве.

"В 2021 году выпускники девятых классов не будут сдавать учебные предметы по выбору", - заявил Кравцов.

Минпросвещения Сергей Кравцов Коронавирус

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