Что произошло за день: пятница, 25 декабря

Приговоры Соколову и Широкову, дело против Соболь и экзамены для школьников

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Историк Соколов приговорен к 12,5 года колонии строгого режима. Суд признал бывшего доцента СПбГУ виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. При вынесении приговора суд учел вклад в историческую науку, но не явку с повинной, так как Соколов написал ее после задержания.

- Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса. В ФБК заявляют, что юрист фонда находится в статусе подозреваемой по уголовному делу. В СКР ранее отмечали, что Соболь стала фигуранткой дела о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Утром в пятницу домой к Соболь пришли сотрудники полиции с обыском. ФБК сообщал, что юриста увезли на допрос в Следственный комитет.

- В России за сутки выявлено 29 тыс. новых случаев коронавируса. Скончались за этот период 563 человека с COVID-19. В Москве зарегистрирован суточный прирост в 7315, госпитализировано в столице за последние сутки более 1900 человек. Среди новых заболевших ульяновский губернатор и его жена.

- Основатель Petropavlovsk арестован на два месяца. Павла Масловского подозревают в растрате в особо крупном размере (речь идет о растрате средств компании на сумму не менее 95 млн рублей).

- Экс-футболист Роман Широков приговорен к обязательным работам за избиение судьи. За удар рефери во время любительского матча бывший капитан сборной России получил 100 часов работ, также он выплатит потерпевшему 100 тыс. руб.

- Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет. Кроме того отменены досрочные экзамены для выпускников девятых классов в следующем году, аттестаты будут выдаваться на основании итоговой аттестации только по двум предметам. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.