Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на двое суток, сообщается в твиттер-аккаунте "Навальный Live".

"Любовь Соболь задержали на 48 часов после целого дня допроса в Следственном комитете", - говорится в сообщении в пятницу.

В свою очередь директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Соболь находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения.

"Любовь Соболь теперь официально подозреваемая по уголовному делу, статус поменялся", - написал в твиттере Жданов.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что Соболь является фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия.

По данным следствия, 21 декабря группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

Иванова сообщила, что Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд жилого дома. По ее словам, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что следователями допрашивались лица, сопровождавшие Соболь, свидетели и очевидцы произошедшего.