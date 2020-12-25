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В России за сутки выявлено 29 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 29 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Еще 29 018 заболевших COVID-19 зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве зарегистрирован суточный прирост в 7315.

За сутки в стране скончались 563 человека с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 достигло 53 659.

Поправились и выписаны 2 млн 398 254 пациентов, в том числе 27 397 за последние сутки.

За все время пандемии в России было выявлено 2 млн 398 254 заболевших новым вирусом. По этому показателю РФ остается на четвертом месте в мире после США (18,6 млн случаев), Индии (10,1 млн случаев) и Бразилии (7,4 мл случаев). На пятом месте Франция (2,5 млн случаев), на шестом - Великобритания (2,2 млн случаев). Данные приводятся по Университету Джонса Хопкинса.

Новые случаи регистрировались во всех 85 регионах РФ. Еще 3 751 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 1576 - в Московской области, 505 - в Нижегородской области, 416 - в Псковской области, 403 - в Свердловской области, 391 - в Воронежской области. В Ростовской области подтверждено 388 случаев, по 375 - в Карелии и Архангельской области, 364 - в Вологодской области, 343 - в Хабаровском крае, 338 - в Крыму, 332 - в Пермском крае, 328 - в Красноярском крае, 311 - в Челябинской области, 306 - в Самарской области. В остальных субъекта суточный прирост не превысил 300.

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