Число госпитализированных с COVID-19 в Москве за сутки превысило 1900

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве с коронавирусом в Москве вновь госпитализировано более 1900 человек, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в пятницу.

"В Москве за последние стуки подтверждено 7315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1923 пациента с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 541 человек", - говорится в сообщении.

Сутками ранее в городе с COVID-19 госпитализировали 1772 пациента. Максимум по числу госпитализаций приходится на 23 декабря, когда в больницах оказались 1943 человека с коронавирусом.

Среди выявленных заболевших за последние сутки 12,4% - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% - от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,7% среди заболевших - люди старше 80 лет.

Всего в Москве выявлено 772 104 случая заражения COVID-19, 593 939 человек вылечились от инфекции, 10 763 - скончались.