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Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции проводят обыск в квартире юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, сообщается в твиттере ФБК в пятницу.

"В квартире проходит обыск. Изъяли всю технику Соболь, ее мужа и дочери", - говорится в сообщении. Отмечается, что Соболь увезли в Следственный комитет для допроса.

В свою очередь другой юрист ФБК Вячеслав Гимади написал в твиттере, что она направляется на допрос в Главное следственное управление СКР по Москве.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее Соболь в твиттере сообщила, что к ней домой пришли сотрудники полиции.

Любовь Соболь ФБК Вячеслав Гимади СКР Москва

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