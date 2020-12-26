В Махачкале задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Четверо участников ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, планировавшие взрыв и нападения на сотрудников МВД, задержаны в Махачкале, сообщил в субботу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как рассказали в центре, ФСБ совместно с МВД РФ была пресечена подготовка теракта в городе Махачкала (Дагестан). Четверых членов ячейки задержали накануне в результате проведенных мероприятий.

По данным спецслужбы, задержанные планировали осуществить подрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД республики.

Как сообщили в ФСБ, "в оборудованном террористами тайнике и адресе конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство, в мобильных телефонах - переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом".

По данному факту возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Кроме того, сообщает спецслужба, решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по статье 30 и статье 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц).

Отмечается, что личности террористов в интересах следствия не разглашаются.