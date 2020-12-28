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Разлив нефтесодержащих отходов произошел в порту Находка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют загрязнение в бухте Находка в Приморье, где, предположительно, с иностранного торгового судна были сброшены нефтесодержащие отходы, сообщила пресс-служба администрации города.

"Поступило сообщение о том, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз" были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна", - говорится в сообщении.

Специалисты установили боновые ограждения в два ряда по 150 метров. За ограждениями разлива нефтепродуктов не обнаружено.

В пресс-службе мэрии "Интерфаксу" уточнили, что работы по ликвидации загрязнения продолжаются, собрано более тысячи литров маслянистой жидкости. Площадь загрязнения в пресс-службе пока не сообщают.

Обстоятельства случившегося выясняет Росприроднадзор, также готова подключиться транспортная прокуратура.

"Сотрудники управления Росприроднадзора по Приморскому краю проверяют информация о сбросе нефтепродуктов на акваторию бухты, устанавливается источник загрязнения. В настоящее время оснований для вмешательства транспортной прокуратуры нет. В случае установления факта загрязнения акватории судном, к проверке подключится Находкинская транспортная прокуратура, в отношении виновников будет принят весь комплекс мер реагирования", - сообщила "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приморский край Находка

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