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В Крыму заместителя министра задержали по обвинению в вымогательстве

В Крыму заместителя министра задержали по обвинению в вымогательстве
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Крыму сотрудники ФСБ задержали замминистра экологии и природных ресурсов региона Сергея Компанейцева и сотрудника УФСБ Антона Калиниченко по делу о вымогательстве в общей сложности 38 млн рублей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, задержанных подозревают в том, что они сначала мешали работе предприятий, а затем через посредников требовали от них крупные отступные.

Компанейцев с 2001 по 2005 год работал в Службе безопасности Украины, Калиниченко перешел из СБУ в ФСБ в 2014 году, пишет газета.

По версии следствия, Компанейцев создавал бизнесменам бюрократические трудности, а Калиниченко обеспечивал ему силовую поддержку. Собеседники издания говорят, что в уголовном деле упомянуты факты незаконной застройки заповедных территорий и передачи ряда государственных охотничьих угодий в частные руки для организации браконьерской деятельности.

В крымских управлениях СКР и ФСБ, а также в Министерстве экологии региона ситуацию пока не комментируют.

Компанейцев "курировал лесное и охотничье хозяйство в должности замминистра экологии, а потом после череды скандалов его отодвинули от этого направления", рассказал газете источник в правительстве Крыма. Издание также напоминает, что чиновника упоминали в связи с проведением кросс-кантри ралли "Баха-Крым-2017" на территории национального природного парка "Тарханкутский", в результате которого "КамАЗы" участников передавили краснокнижных животных и растения.

Крым Минэкологии ФСБ СБУ СКР Сергей Компанейцев Антон Калиниченко

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