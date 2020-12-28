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Установлены личности боевиков, напавших на полицейских в Грозном

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков, напавших на полицейских в Грозном, по его словам, личности преступников установлены.

"В понедельник вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены", - написал Кадыров в своем телеграме 28 декабря.

Также, по его словам, пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Глава Чечни сообщил, что среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

"Личности бандитов установлены", - написал Кадыров. По его данным, это два брата из Ингушетии, Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню, где устроились на работу в одной из пекарен.

Ранее в понедельник источники "Интерфакса" сообщали, что при перестрелке в Грозном погибли двое силовиков, еще двое получили ранения.

Чечня Грозный Рамзан Кадыров

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