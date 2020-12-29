Арестованный депутат Заксобрания Петербурга Коваль признался в получении взятки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Приморский суд Петербурга на три месяца продлил арест депутату городского Законодательного собрания Роману Ковалю, которому предъявлено обвинение в получении от бизнесмена взятки в почти 17 млн рублей, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Во время заседания по продлению ареста Коваль сообщил, что решил дать явку с повинной. Также он заявил, что совершил преступление не один, а "в составе группы лиц по предварительному сговору". В содеянном парламентарий раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, помощник Коваля Андрей Гришин на него показания, которые позволили начать еще одно производство о получении взятки. Подробности этого дела пресс-служба судов не уточняет. Как следует из картотеки суда, 28 декабря суд отказался продлить срок содержания помощника депутата под стражей. В объединенной пресс-службе судов города "Интерфаксу" уточнили, что меру пресечения изменили на домашний арест.

Член фракции от партия "Единая Россия" Коваль и его помощник Гришин были задержаны в июле при получении от бизнесмена части крупной взятки. В отношении Коваля было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере, в отношении Гришина - о посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Коваль, будучи депутатом Законодательного собрания Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника взятку в виде денег и машины на общую сумму более 16,9 млн рублей.

Незаконное вознаграждение полагалось за помощь во внесении и принятии поправок к бюджету Петербурга, благодаря которым определенным бюджетным учреждениям города выделялись деньги. С этими учреждениями представляемые бизнесменов коммерческие организации впоследствии заключали госконтракты. Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денег.

По информации пресс-службы городских судов, Коваль, узнав о задержании Гришина, пытался скрыться с четырьмя сумками с вещами и деньгами (2,5 млн рублей, 3 тыс. евро, 1 561 доллар, банковские карты), однако его задержали.