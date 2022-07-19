Прокурор попросил 14 лет для экс-депутата петербургского Закса Коваля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Выборгском суде прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии строгого режима бывшего депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля и оштрафовать его на 88 млн рублей, сообщила пресс-служба городских судов.

Ковалю вменяют ч.5 и 6 ст.290 УК (получение взятки).

Защита Коваля на прениях сторон еще не выступила.

Коваль и его помощник Андрей Гришин были задержаны в июле 2020 года.

По версии следствия, Коваль, будучи депутатом городского парламента от "Единой России", с 2018 по 2020 годы получил от двух представителей коммерческих организаций лично и через Гришина взятки в виде денег и автомобиля Audi Q7 на общую сумму более 17 млн рублей. Вознаграждение полагалось за помощь в выделении субсидий на приобретение оборудования и материалов пяти государственным учреждениям здравоохранения, а также монтаж лифтов в одном из роддомов города. Госконтракты с этими организациями заключали фирмы, представители которых давали взятки Ковалю, полагает следствие.

В марте 2022 года Гришин был признан виновным в посредничестве в получении взятки (ч.4 ст.291.1 УК). Перед судом он признал вину и пошел на сделку со следствием. Суд оштрафовал его на 1,5 млн рублей и лишил на три года права занимать должности на госслужбе.