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Думе предложили ввести штрафы за нарушения в использовании зарубежных спутников связи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об административных штрафах до 1 млн рублей за нарушение правил использования в России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. Это законопроект №1086353-7.

В нем предлагается ввести штрафы для российских операторов связи, которые используют иностранную спутниковую систему, но не исполняют обязанность по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования.

Кроме того, он вводит ответственность и за неисполнение обязанности по обеспечению управления этим сегментом с территории России и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории Росссии, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории России.

Подобные нарушения повлекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые меры ориентированы на предотвращение угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа к интернету в России. Это также позволит обеспечить деятельность системы оперативно-розыскных мероприятий, отмечают авторы законопроекта.

Правительство Госдума

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