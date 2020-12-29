В 88 лабораториях РФ, делающих COVID-тесты, выявили нарушения

Две лаборатории - в Коми и Амурской области - были закрыты

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора за две недели проверили 435 лабораторий, делающих тесты на коронавирус, в 88 из них выявлены нарушения, две лаборатории были закрыты, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Мы усилили контроль за лабораториями, которые осуществляют лабораторные исследования на ковид. Только за последние две недели проверены 435 лабораторий - это почти половина из всех лабораторий, которые задействованы в этой работе", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Нарушения выявлены в 88 из них. Это достаточно высокий удельный вес. Все необходимые мероприятия проводятся, все необходимые административные меры применяются, и только за прошедшую неделю решением суда приостановлена деятельность двух лабораторий - в Республике Коми и Амурской области - нарушение режима и правил биологической безопасности", - сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора пообещала, что ее ведомство продолжит эту работу. Она также рассказала, что в России с момента начала пандемии было проведено более 90 млн тестов на коронавирус, и в настоящее время результаты 98% тестов выдаются пациентам в течение двух суток.