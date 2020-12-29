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Корпорацию по внутреннему туризму возглавил один из организаторов "Сочи-2014"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU -Гендиректором корпорации "Туризм.РФ", которая займется развитием внутреннего туризма в Росии назначен Сергей Суханов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Суханов в 2003 стал вице-мэром Сочи. В 2009 году он стал старшим вице-президентом автономной некоммерческой организации "Оргкомитет Сочи-2014" по подготовке олимпийских объектов и инфраструктуры. После Олимпиады, весной 2015 года он возглавил ООО "Волга Груп Строй" - дочернюю компанию ООО "Волга Груп", на 100% принадлежащего Геннадию Тимченко. С 2018 года он был гендиректором специальной проектной компании ООО "СШХ", которая реализует, в том числе совместно с ОАО "РЖД", проект по финансированию, строительству и эксплуатации железнодорожного участка Обская - Салехард - Надым.

Чернышенко напомнил, что, пока Суханов был вице-мэром Сочи, под его руководством была разработана концепция развития города как горноклиматического курорта. Она же потом легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года.

При подготовке Олимпиады Суханов отвечал за координацию строительства и обеспечение надежного энергоснабжения олимпийских объектов, организацию транспортного обслуживания, внедрение "Экологической программы "Сочи 2014" и разработку стандартов доступности для маломобильных групп населения при проектировании зданий и сооружений", напомнил вице-премьер.

По его словам, Суханов хорошо знаком с проблемами туристической отрасли и имеет опыт их эффективного решения. "Он отлично разбирается в проектировании и строительстве туристической инфраструктуры. Уверен, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова, корпорация совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведут внутренний туризм на новый уровень", - сказал Чернышенко.

Корпорация по туризму - государственная структура, созданная по решению председателя правительства Михаила Мишустина на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Организация совместно с субъектами займется мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков в соответствии с потенциалом кластеров. Кроме того, корпорация будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.

Сергей Суханов Туризм.РФ правительство Сочи Олимпиад-2014 Волга Груп

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