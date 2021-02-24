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В правительстве пообещали помочь инвесторам развивать туризм на Дальнем Востоке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Туризм.РФ" поможет частным инвесторам создавать объекты туристической инфраструктуры во всех регионах Дальнего Востока, приоритетные субъекты для включения в мастер-план - Приморский край, Камчатка, Сахалин, заявил на онлайн-форуме "Дальний Восток - зима открытий" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что уже утвержденная национальная программа развития Дальнего Востока предусматривает ускорение роста экономики региона в том числе за счет развития туризма.

"Туротрасль - это очень важный фактор экономического роста, поскольку туриндустрия обладает самым мощным мультипликативным эффектом. В ней участвует более 50 смежных отраслей с хорошим мультипликатором, что создает рабочие места и достойные зарплаты, прежде всего, для местных жителей", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил растущий интерес туристов к Дальнему Востоку, но добавил, что их останавливает недостаток комфортных гостиниц и отсутствие качественного сервиса. Интерес у инвесторов к крупным туристическим проектам есть, но в правительстве считают, что без поддержки государства запустить эти проекты будет трудно.

"Тем более, что, как показывает мировой опыт, без поддержки государства практически невозможно продвигать туристический продукт, его создание, поскольку есть тяжелые, с долгим сроком окупаемости инвестиции. Поэтому было принято решение действовать консолидированного, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ", - пообещал Чернышенко.

Чернышенко напомнил, что сейчас завершается работа над новым нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", в который будут погружены все инструменты и меры поддержки отрасли.

"При создании схем территориального планирования корпорация "Туризм.рф" будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока, на сегодняшний день приоритетные субъекты для включения в мастер-план - это Приморский край, Камчатский край, Сахалинская область, - сказал он. - Наша цель - обеспечить синергию всех участников процесса, интегрировать их, синхронизировать новые туристические проекты с уже существующими планами развития территорий".

По его словам, "Туризм.рф" будет участвовать в инвестпроектах в регионе в форме и прямого участия и финансирования проектов туристической инфраструктуры, в том числе и обеспечивающей. Для каждого объекта будет подбираться свой набор форм госпомощи.

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе сообщил о разработке нацпроекта по развитию туризма на Дальнем Востоке.

Дмитрий Чернышенко Туризм.РФ Михаил Мишустин Приморье Камчатка Сахалин

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