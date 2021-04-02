"Дом-2" вернется в телеэфир на канале "Ю"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Реалити-шоу "Дом-2", которое было закрыто на ТНТ (принадлежит холдингу "Газпром-медиа) в конце прошлого года, перезапускается на телеканале "Ю" (входит в холдинг "Медиа 1"), первый выпуск выйдет 19 апреля.

"Канал "Ю" и ООО "Солярис промо продакшн" заключили сделку на показ известного реалити-шоу "Дом-2". Проект займет большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот телеканала с 19 апреля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ю" в пятницу. Первый выпуск выйдет в 22:00.

Перезапуск проекта будет носить название - "Дом-2. Новая любовь", шоу будет выходить "с сохранением классического формата", сообщили в пресс-службе. Вести проект будут те же ведущие, что и на ТНТ - Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Также "Ю" планирует оставить звездную команду участников шоу, к которой присоединятся новые герои.

"90% эфира канала "Ю" - это реалити. Жанр наших проектов самый сложный из всех возможных - это реальные реалити (real reality). Я думаю, очень логично, что самое популярное реалити страны последних десятилетий теперь будет выходить именно на нашем канале", - прокомментировала сделку гендиректор канала "Ю" Наталья Радько.

Она отметила, что как у "Дома-2", так и у телеканала сложилась женская аудитория: это 77% и 71% соответственно.