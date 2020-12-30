Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в декабре поднялся до 49,7

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В декабре 2020 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 49,7 пункта с 46,3 пункта в ноябре, показало исследование IHS Markit. Декабрьские результаты указали на продолжение ухудшения деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России, хотя и незначительное.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Показатель декабря указал на минимальное сокращение в российских обрабатывающих отраслях за последнее четырехмесячное падение.

По данным отчета, в этом месяце объемы производства в промышленном секторе России продолжали снижаться, так как слабый клиентский спрос оказал дополнительное давление на производительность. Тем не менее, темпы экономического спада замедлились и были минимальными за текущую трехмесячную последовательность спада.

Новые заказы также падали в течение завершающего 2020 год месяца, хотя и более медленными темпами. Участники исследования предположили, что сильная конкуренция препятствует усилиям по привлечению новых клиентов. Согласно сообщениям, внутренний спрос замедлил рост новых продаж, так как новые экспортные заказы росли третий месяц подряд. Хотя темпы роста портфеля экспортных заказов замедлились, тем не менее, они были выше среднего показателя за серию.

Тем временем, согласно исследованию, темпы инфляции закупочных цен снова ускорились и были самыми высокими почти за шесть лет. Более высокое бремя затрат часто объяснялось нехваткой поставщиков и неблагоприятными колебаниями обменного курса. Компании отреагировали на значительный рост затрат, частично переложив их на клиентов за счет повышения отпускных цен. Рост отпускных цен был самым резким с марта 2015 года и в целом существенным.

Сбои в цепочке поставок усилились в декабре, поскольку нехватка поставщиков столкнулась с транспортными задержками. Сроки выполнения заказов увеличились в наибольшей степени с мая.

Одновременно, как говорится в пресс-релизе, замедление падения новых заказов было встречено более мягким сокращением рабочих мест на производственных предприятиях в последний месяц 2020 года. Занятость упала лишь умеренно и "наименее заметными" темпами с августа. Темпы сокращения незавершенных заказов также снизились до умеренных.

Вслед за очередным ежемесячным сокращением новых заказов снизились закупочная активность и запасы сырья и материалов. При этом усилия по защите от перебоев в поставках привели к самому медленному падению предпроизводственных запасов с августа 2019 года. Однако запасы готовой продукции сокращались более быстрыми темпами, поскольку компании продавали из текущих запасов.

Ожидания компаний относительно роста объемов производства в декабре укрепились на фоне надежд на высвобождение отложенного спроса по мере продвижения к 2021 году. Степень уверенности была относительно высокой и лучшей с августа.

"Российский производственный сектор продемонстрировал обнадеживающие признаки движения к стабилизации в декабре, поскольку снижение объемов производства и новых заказов ослабло. Однако более жесткие условия мирового спроса после усиления национальных ограничений отразились на замедлении роста новых экспортных заказов. Более серьезную озабоченность вызвала эскалация сбоев в цепочке поставок в декабре. Нехватка поставщиков и задержки привели к сильному росту затрат, какой не наблюдался почти шесть лет. Хотя компании частично перенесли более высокие производственные цены на клиентов, темпы инфляции отпускных цен были намного превышены ростом затрат. Несмотря на такой заметный рост цен, ожидается, что годовой уровень инфляции останется ниже целевого уровня Банка России в 4%, в основном из-за слабой конъюнктуры внутреннего спроса", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.