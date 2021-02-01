Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 50,9

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2021 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 50,9 пункта с 49,7 пункта в декабре, оказавшись выше критической отметки впервые за последние пять месяцев, показало исследование IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в исследовании, январское значение индекса свидетельствует о незначительном росте деловой активности, темпы которого были немного ниже среднего долгосрочного значения.

По данным январского опроса, возобновление роста производства часто было связано с более сильным клиентским спросом и увеличением объема новых заказов со стороны российских производителей, при этом некоторые компании сообщали, что заказы, ранее отложенные клиентами из-за пандемии, были утверждены. В то же время новые экспортные заказы сократились заметно и максимальными темпами с мая прошлого года.

Вслед за возросшими производственными потребностями компании обрабатывающих секторов зарегистрировали возобновление роста занятости, что положило конец 17-месячной последовательности увольнений. Темпы создания рабочих мест были одними из самых высоких за последние два года. В результате компании смогли завершить ранее полученные заказы в течение января. Уровень невыполненных заказов существенно снизился, хотя и самыми медленными темпами за четыре месяца.

В январе возросло количество сбоев в цепочке поставок. Сроки выполнения заказов были максимальными с мая прошлого года из-за транспортных задержек и нехватки сырья у поставщиков. Как следствие производители зарегистрировали еще один заметный ежемесячный рост производственных затрат в начале 2021 года. Хотя темпы инфляции закупочных цен замедлились по сравнению с декабрем 2020 года, они были одними из максимальных за шесть лет.

Так как производители стремились компенсировать повышение цен поставщиков, средние отпускные цены в январе продолжали расти одними из самых высоких с февраля 2019 года темпами. Кроме того, некоторые компании отреагировали на значительное повышение цен поставщиков сокращением закупок в январе. Другие сообщили, что для поддержки текущих графиков производства они использовали запасы. В январе также было зафиксировано снижение остатков готовой продукции.

Деловые ожидания в январе остались оптимистичными на фоне более высокого спроса со стороны клиентов и ожиданий прекращения пандемии COVID-19. При этом уровень позитивных настроений снизился по сравнению с декабрем и оказался ниже среднестатистического.

"Данные за январь указали на первое улучшение деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях с августа прошлого года на фоне возобновления роста объемов производства и новых заказов. Однако пандемия продолжала оказывать давление на внешний спрос, поскольку экспорт заметно упал. Обнадеживает тот факт, что увеличение притока новых заказов и ожидания устойчивого роста производства в предстоящем году привели к тому, что компании впервые с июля 2019 года увеличили занятость. Сбои в цепочке поставок снова привели к росту цен на сырье, поскольку нехватка сырья оказывала давление на возможности поставщиков. Тем не менее, общая инфляция затрат в производственном секторе снизилась в начале года, что соответствует прогнозам Центрального Банка России, предполагающим ослабление инфляционного давления по мере продвижения к 2021 году", - отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс.