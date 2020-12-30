Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена с Новым годом и Рождеством, а также действующего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в послании Байдену российский лидер отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества.

Путин также выразил уверенность, что РФ и США, учитывая интересы друг друга, могли бы много сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

В своем поздравлении по случаю рождественских и новогодних праздников Путин пожелал Трампу доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США - счастья и процветания.

В сообщении Кремля отмечается, что президент РФ также поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.