Гидрометцентр пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Теплая погода ожидает в новогоднюю ночь жителей западных и центральных регионов РФ, в частности, Москвы, на востоке страны будут сильные морозы, привычные низкие температуры ожидают только жителей Якутии, Чукотки и Магаданской области, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет присутствовать сильный градиент температур: переход от очень теплой погоды на европейской части страны к очень холодной температуре к востоку: на Урале, на юге Западной Сибири", - сказал Вильфанд в среду.

По его словам, новогодняя ночь и первый день нового 2021 года будут теплыми в западных регионах европейской территории РФ. "Особенно теплая погода будет в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, Карелии, Брянской, Московской, Новгородской, Тверской областях, Москве, в центральных районах, на Черноземье, в Воронежской и Курской областях, везде температура выше и около нормы от 0 до + 5 градусов", - сообщил Вильфанд.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге температура воздуха в новогоднюю ночь составит от 0 до +3 градусов, и это выше, чем температура в Москве. По его словам, теплая, "весенняя" погода ожидается в Крыму и на Черноморском побережье: в новогоднюю ночь от + 7 до + 10, днем до + 15 градусов.

Где будет холоднее всего

"Наиболее холодная погода с настоящими сибирскими морозами ожидается на азиатской части страны, в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, где температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы на 10-12 градусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие низкие температуры сохранятся продолжительное время, что может создать дополнительные нагрузки на системы жизнеобеспечения регионов.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в целом на азиатской части РФ, в южных районах Красноярского края, Хакасии, Бурятии, в Тыве, Забайкалье, Амурской области, в Хабаровском, Приморском краях в новогоднюю ночь и первый день нового года будет холодно, "на 7-8 градусов ниже нормы". "В Якутии, на Чукотке, в Магаданской будет нормальная, привычная зимняя погода от - 35 до - 40, в отдельных районах Якутии и ниже", - добавил он.

Погода в Москве

Говоря о погоде Москве, Вильфанд сообщил, что последний день уходящего года и первый день нового года в столице будут теплыми, температура воздуха "на 7-8 градусов выше климатической нормы".

"В новогоднюю ночь в Москве и области температура около 0, днем от 0 до + 2, по области от -3 до + 2 очень, небольшие осадки, гололедица", - сообщил он.

Температурный фон начнет меняться в Москве со среды, что связано с "изменениями циркуляции воздуха, в столицу он будет поступать с юго-запада, хотя до этого температурный режим определяли холодные юго-восточные воздушные массы".

2 января в Москве и области температура существенно не изменится, но ожидается мокрый снег, морозь и гололед. "3 января и 4 ожидается постепенное понижение температуры, что связано с приходом восточного антициклона, давление повысится, температура воздуха понизится, но будет солнечно", - сообщил Вильфанд.