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Президент РФ разрешил "закрывать" данные силовиков от распространения

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий запрещать распространение информации о сотрудниках правоохранительных органов и судов, а также их имуществе, вне зависимости от наличия угрозы их жизни.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящий момент государственные органы могут "закрыть" информацию о своих сотрудниках от распространения только в случае наличия угрозы их жизни или имуществу, либо в связи с исполнением служебной деятельности.

Согласно одобренному закону, перечень сотрудников, данные которых запретят распространять, будет определяться руководителем соответствующего госоргана.

Данная мера может быть распространена на судей, прокуроров, следователей и других работников, ведущих оперативно-розыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и "охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности".

Кроме того, запрещается распространять информацию, содержащуюся в запросах и других документах, направляемых гражданам при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение сделано только для данных, оглашаемых на открытом судебном заседании.

Владимир Путин

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