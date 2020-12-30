Путин подписал закон о борьбе с "серыми" SIM-картами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной идентификации владельцев корпоративных SIM-карт операторами связи и о дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон обязывает операторов связи идентифицировать пользователей корпоративных мобильных сетей для борьбы с "серыми" SIM-картами, с которых могут совершаться анонимные звонки - согласно предложенным нормам, без подтверждения личности человека, использующего номер, оператор будет обязан прекратить его обслуживание.

Контролировать соблюдение операторами этой обязанности Роскомнадзор должен с помощью специальной информационной сети мониторинга.

Кроме того, в законе предусмотрена возможность дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с операторами с использованием простой электронной подписи, при этом идентификация пользователя должна проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы. Также заключение и расторжение договора с оператором станет возможным с помощью одной усиленной квалифицированной электронной подписи. В том числе таким образом станет возможной активация встроенных SIM-карт.

Также принятые поправки позволяют гражданам "привязывать" уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учетной записи ЕСИА.

По задумке авторов инициативы, в случае утери телефона его владелец сможет обратиться в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки устройства операторами связи.

Проект закона (1058353-7) был внесен в Госдуму 18 ноября зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максимом Кудрявцевым.