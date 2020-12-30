Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Путин подписал закон о борьбе с "серыми" SIM-картами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной идентификации владельцев корпоративных SIM-карт операторами связи и о дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон обязывает операторов связи идентифицировать пользователей корпоративных мобильных сетей для борьбы с "серыми" SIM-картами, с которых могут совершаться анонимные звонки - согласно предложенным нормам, без подтверждения личности человека, использующего номер, оператор будет обязан прекратить его обслуживание.

Контролировать соблюдение операторами этой обязанности Роскомнадзор должен с помощью специальной информационной сети мониторинга.

Кроме того, в законе предусмотрена возможность дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с операторами с использованием простой электронной подписи, при этом идентификация пользователя должна проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы. Также заключение и расторжение договора с оператором станет возможным с помощью одной усиленной квалифицированной электронной подписи. В том числе таким образом станет возможной активация встроенных SIM-карт.

Также принятые поправки позволяют гражданам "привязывать" уникальный идентификатор устройства (IMEI) к учетной записи ЕСИА.

По задумке авторов инициативы, в случае утери телефона его владелец сможет обратиться в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки устройства операторами связи.

Проект закона (1058353-7) был внесен в Госдуму 18 ноября зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максимом Кудрявцевым.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Песков сообщил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального

Путин подписал закон о лишении свободы за блокировку улиц

Путин подписал закон о лишении свободы за блокировку улиц

Президент РФ разрешил "закрывать" данные силовиков от распространения

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Пандемия коронавируса

Силуанов понадеялся на "жизнь без масок" к середине 2021 года

Силуанов понадеялся на "жизнь без масок" к середине 2021 года

Москва расширила санкционный список британцев

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Путин подписал закон о запрете журналистам одновременно протестовать и освещать протест

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');