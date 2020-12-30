Судья из Тольятти пойдет под суд из-за взятки за смягчение приговора

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Самарский областной суд рассмотрит дело в отношении судьи Автозаводского районного суда Тольятти, обвиняемого в получении более 500 тысяч рублей за смягчение приговора. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2018 года к судье обратился знакомый и попросил его смягчить решение по делу о вымогательстве. Судья изменил квалификацию на самоуправство и приговорил подсудимого к штрафу. За это он попросил 1 млн рублей.

Бывший подсудимый и посредник обратились в правоохранительные органы. В рамках оперативного эксперимента судья получил 550 тыс. рублей, после чего был задержан.

Судье предъявлено обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).