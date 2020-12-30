"Балтика" назвала маркировку в числе главных вызовов для пивоваров

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Главными вызовами для пивоваренной отрасли России в ближайшем будущем станут маркировка и изменение нормативов утилизации, считает один из крупнейших игроков на российском пивном рынке - "Балтика" (Carlsberg Group). Об этом "Интерфаксу" сказала старший директор компании по работе с органами госвласти в Восточной Европе Ирина Федорова.

Она напомнила, что эксперимент по маркировке пива в России должен начаться 1 апреля 2021 года.

"На наш взгляд, маркировка пива невыгодна всем - и покупателям, и заводам, и самому государству", - добавила Федорова.

По ее словам, производители столкнутся с необходимостью много потратить на оборудование для нанесения марок, а себестоимость продукции может вырасти минимум на 10%. "Если такой сценарий реализуется, повышается вероятность сокращения рынка", - отметила она. Тогда государство может недополучить от пивоваров минимум 18 млрд рублей налогов.

"Но самое главное, непонятен смысл маркировки - пивоваренная отрасль успешно регулируется ЕГАИС, а контрафакта, с которым по идее должны бороться марки, на пивном рынке нет. На рынке есть проблема несоблюдения некоторыми игроками налоговой дисциплины, наблюдается производство и оборот безакцизной продукции, но маркировка решить эту проблему, к сожалению, не сможет", - считает эксперт.

По ее словам, нелегальный рынок пивоваренной продукции в России, по разным оценкам, находится в пределах 5-7%, и 70% этого сегмента приходится на долю разливного пива (по данным участников рынка). "Ключевой сегмент, в котором мы видим нарушения со стороны недобросовестных предпринимателей - это канал разливного пива. Мы поддерживаем усиление контроля в этой сфере и считаем важным ввести ЕГАИС в рознице на всех этапах: производитель - оптовое звено - торговые точки", - подчеркнула Федорова.

Было бы логичным дождаться окончания эксперимента по маркировке пива в кегах, который в настоящее время проходит в Татарстане, оценить его результаты, в том числе влияние маркировки на объем нелегального рынка. "И только после этого делать выводы о распространении эксперимента на кеги по всей стране, а не проводить еще один, параллельный эксперимент, с участием другой информационной системы", - считает представитель "Балтики".

Пивоваров также беспокоит утверждение концепции по совершенствованию института расширенной ответственности производителей (РОП), добавила Федорова. В 2022 году планируется ввести 100%-ный норматив утилизации по упаковке, то есть производители и импортеры должны будут нести ответственность за весь объем выпущенной продукции.

По словам представителя "Балтики", в России нет инфраструктуры для сбора и переработки всего объема различных отходов, и она вряд ли появится к указанному сроку. Кроме того, часть отходов выбывает из оборота естественным образом (например, размокающая бумага, не подлежащая переработке).

В Германии, которая является одним из лидеров по переработке отходов, институт РОП там работает с 90-х годов, и только с 2022 года доля рециклинга для стекла, алюминия, черных металлов, картона и бумаги составит 90%, отметила Федорова.

"Создается ощущение, что, установив планку на недосягаемом уровне, бизнес в России вынуждают отказаться от самостоятельного исполнения РОП и перейти к оплате экологического сбора, базой для расчета которого будут те же 100%", - заявила она. Следовало бы постепенно довести норматив до 90% к 2030 году, в этом случае участники рынка могли бы планировать свои расходы и инвестиции. Кроме того, важно сохранить различные варианты самостоятельного исполнения РОП - прямые договоры, ассоциации, возможность утилизации отходов на собственных мощностях, считает эксперт.

По данным исследовательской компании Nielsen, которые приводит Федорова, за восемь месяцев 2020 года рынок пива в России вырос на 6%.

При этом на фоне общего роста категория разливного пива "просела" на 30%. "Нам кажется, что основной причиной таких результатов мог стать усиленный контроль государства за каналом разливного пива, который вызывает наибольшее количество вопросов и регулятора и добросовестных производителей", - сказала представитель "Балтики".

"В период пандемии на фоне тотального закрытия общепита и серьезных ограничений продаж незаконным предпринимателям вероятно пришлось отказаться от привычной схемы "псевдообщепита" и следовать букве закона", - пояснила она.

В частности, федеральный закон N145 установил минимальную площадь залов для обслуживания посетителей в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах (20 кв.м), а также разрешил регионам повышать эту планку. В итоге в различных субъектах вводились планки от 25 до 100 кв.м.

"Балтика" поддерживает федеральное ограничение площадей в 20 кв.м - его, по мнению компании, достаточно для борьбы с "наливайками".

При этом ограничения, которые вводились во всех регионах на фоне пандемии, в первую очередь ударили по игрокам рынка HoReCa - партнерам пивоваренных компаний, признает "Балтика".

Пандемия и рост e-commerce сделали еще более актуальным вопрос о легализации онлайн-торговли алкоголем, считает Федорова. "Мы считаем, что с учетом эпидемиологической обстановки важно ускорить принятие соответствующего законопроекта. Разрешение онлайн-торговли алкоголем можно было бы провести как пилотный проект, ограниченный во времени и географии, а затем, убедившись в его результатах, принять соответствующее решение. Мы уверены в том, что этот шаг будет способствовать росту прозрачности онлайн-рынка и нанесет удар по нелегальной интернет-торговле алкоголем", - отметила она.