Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В автоаварии в Тверской области погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети.

"Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области", - написал он.

Миронов выразил соболезнования родным и близким спикера.

Как отмечают СМИ, столкновение произошло на 20-м километре дороги "Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск".

Константинов родился 6 февраля 1964 года в Ереване. 9 сентября 2018 года был избран депутатом Ярославской областной Думы, 25 сентября 2018 года – председателем Ярославской областной Думы.