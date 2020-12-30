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Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В автоаварии в Тверской области погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети.

"Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области", - написал он.

Миронов выразил соболезнования родным и близким спикера.

Как отмечают СМИ, столкновение произошло на 20-м километре дороги "Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск".

Константинов родился 6 февраля 1964 года в Ереване. 9 сентября 2018 года был избран депутатом Ярославской областной Думы, 25 сентября 2018 года – председателем Ярославской областной Думы.

Тверская область Ярославская область Алексей Константинов ДТП

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