IT-директор "Аэрофлота" перешел вслед за Савельевым в Минтранс на пост замминистра

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Занимавший пост замгендиректора "Аэрофлота" по информационным технологиям Кирилл Богданов назначен замминистра транспорта РФ.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина от 29 декабря опубликовано на портале правовой информации в среду.

В ноябре пост главы Минтранса РФ занял Виталий Савельев, который более 10 лет возглавлял "Аэрофлот".

Карьеры Богданова и Савельева неразрывно связаны с начала 90-х годов. Богданов работал с Савельевым не только в "Аэрофлоте", но и в банках "Россия" и Менатеп СПб, Газпроме, АФК "Система".