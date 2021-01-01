Для общепита с 1 января обновились СанПиНы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) в отношении организаций общественного питания вводятся с 1 января 2021 года и будут действовать до 2027 года, отменяя ранее действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила эти правила в начале ноября прошлого года.

Как сообщила тогда пресс-служба ведомства, "новые правила сокращены в пять раз по сравнению с действующими, при неизменном сохранении обязательных для предотвращения риска для жизни и здоровья санитарно-эпидемиологических требований".

В пресс-службе уточнили, что в СанПиНы включены требования 17 актов в сфере общественного питания, с учетом особенностей питания всех категорий граждан: взрослое, детское население, инвалиды и лица, нуждающиеся в особом питании. Кроме того, они включают питание в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях.