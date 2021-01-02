Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размерах их будущих пенсий

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд РФ (ПФР) с 2021 года собирается рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии, сообщает в субботу "Российская газета".

"Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года", - сказали изданию в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

В оповещениях будет указано, какие отчисления получены, каков будет примерный размер пенсии, а также когда и при каких условиях человек сможет начать ее получать.

"Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений", - пишет газета.