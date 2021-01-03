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Продажи субсидированных билетов привели к ажиотажу в кассах "Аэрофлота" в Хабаровске

Хабаровск. 3 января. INTERFAX.RU -Старт продаж льготных субсидированных билетов на рейсы Группы "Аэрофлота" привел к ажиотажному спросу в кассах авиакомпании в Хабаровске, передал корреспондент "Интерфакса".

"Люди вынуждены занимать очередь в пять часов утра, стоять на морозе, чтобы попасть в список и получить талон в электронную очередь. Но и это не гарантирует того, что можно будет купить билеты в этот же день. Например, вчера (2 января - ИФ) прошли только 74 человека", - сообщила агентству одна из жительниц Хабаровска, добавив, что люди вынуждены сидеть в очереди по семь и более часов.

В воскресенье в кассе авиакомпании, расположенной на улице Ленина, произошла потасовка между двумя женщинами, в то время как охранник пытался регулировать очередь за электронными талонами.

Один из очередников также сказал, что вынужден приходить второй день в кассу, так как у него на руках бумажные ваучеры на детей, которые можно использовать только при покупке билетов в собственных кассах авиакомпании.

Комментарием представителя авиакомпании "Интерфакс" пока не располагает.

"Аэрофлот" 1 января сообщил, что открыл продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), а также многодетные семьи.

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