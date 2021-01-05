Землетрясение магнитудой 4 произошло у побережья Камчатки
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение в акватории Тихого океана, у берегов Камчатки.
"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, утром 5 января в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4", - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.
Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, на расстоянии 98 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Подземный толчок произошел на глубине 45 километров. В населенных пунктах землетрясение не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.