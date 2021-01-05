Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 04.01В России 3 260 138+23 351В мире 85 122 080+533 580

Землетрясение магнитудой 4 произошло у побережья Камчатки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи во вторник зарегистрировали землетрясение в акватории Тихого океана, у берегов Камчатки.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, утром 5 января в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4", - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, на расстоянии 98 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Подземный толчок произошел на глубине 45 километров. В населенных пунктах землетрясение не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.

Камчатка землетрясение

Новости

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в РФ

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в РФ
Пандемия коронавируса

Глава МЧС Крыма умер в COVID-госпитале

Глава МЧС Крыма умер в COVID-госпитале

Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Пандемия коронавируса

В РФ впервые с 19 ноября выявлено менее 24 тыс. случаев COVID за сутки

В РФ впервые с 19 ноября выявлено менее 24 тыс. случаев COVID за сутки

Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью

Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью

Минобороны РФ сообщило о возврате почти 42,3 тыс. беженцев в Карабах

Что произошло за день: воскресенье, 3 января

Более 80 детей на Сахалине не получали жизненно важных лекарств

В ДТП в Туве погибли восемь человек

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 24,1 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 24,1 тыс. случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');