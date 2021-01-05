Гендиректор "СИБУР-Нефтехима" Кувшинников скоропостижно скончался

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "СИБУР-Нефтехим" (город Дзержинск, Нижегородская область) Михаил Кувшинников на сорок девятом году жизни скоропостижно скончался во вторник в Нижнем Новгороде, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе предприятия.

По предварительной информации, смерть никак не связана с COVID-19.

Похороны руководителя дзержинской площадки "СИБУРа" пройдут на его малой родине в Новокуйбышевске (Самарская область). Прощание с ним в Дзержинске состоится 6 января.

Исполнять обязанности гендиректора в ближайшее время будет главный инженер "СИБУР-Нефтехима" Михаил Гурлев.

Кувшинников родился 2 февраля 1972 года. В 1994 году он окончил Самарский государственный технический университет, после чего всю свою профессиональную жизнь посвятил работе на различных предприятиях "СИБУРа" в Новокуйбышевске, Нягани, Нижневартовске, Чайковском и Дзержинске, а также в корпоративном центре, пройдя путь от аппаратчика до генерального директора предприятия. Он руководил "СИБУР-Нефтехимом" с июня 2017 года.

"СИБУР-Нефтехим" производит окись этилена, этиленгликоли, акриловую кислоту и акриловые эфиры: бутил, метил- и дваэтилгексилакрилат. Также в Нижегородской области работают такие предприятия "СИБУРа", как "СИБУР-Кстово", "РусВинил" (СП с Solvay) в Кстове, "Биаксплен" в Балахне, "Центр обслуживания бизнеса" в Нижнем Новгороде.