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Умер экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Умер 87-летний экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Камчатского края.

Соболезнования родным и близким Владимира Бирюкова, всем жителям Камчатки от имени краевого парламента выразил председатель Заксобрания Валерий Раенко.

"Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушел из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе. В самое непростое время Владимир Афанасьевич Бирюков встал у руля Камчатки. Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова. Имя его по праву останется в истории края, для которого Владимир Афанасьевич Бирюков так много сделал", - приводятся в сообщении слова Раенко.

Владимир Бирюков родился 19 октября 1933 года в Астрахани. Начал трудовой путь на Камчатке механиком Кихчикского рыбокомбината. Был руководителем "Камчатрыбпрома", вторым секретарем Камчатского областного комитета КПСС, председателем Камчатского облисполкома. Работал директором объединения "Камчатпищепром". С 1991 по 2000 год был губернатором Камчатской области. В 2004 году Владимиру Бирюкову было присвоено звание "Почетный гражданин Камчатской области".

По инициативе Бирюкова на полуострове развивали энергетику на альтернативных и местных источниках топлива, а также добычу газа.

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