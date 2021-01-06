Петербуржец устроил стрельбу в воздух в парке в честь Нового года
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Житель Петербурга распугал посетителей Муринского парка стрельбой из охолощенного автомата.
Как сообщили "Интерфаксу" в среду в региональном главке МВД, накануне в полицию Калининского района города доставили 37-летнего безработного местного жителя.
"Было установлено, что он в Муринском парке около 20 раз выстрелил в воздух из охолощенного автомата из хулиганских побуждений, отмечая Новый год", - сказали в ведомстве.
В МВД отметили, что мужчина был трезв.
Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. У мужчины изъяли охолощенный автомат и 95 светошумовых патронов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в главке.