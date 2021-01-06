Петербуржец устроил стрельбу в воздух в парке в честь Нового года

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Житель Петербурга распугал посетителей Муринского парка стрельбой из охолощенного автомата.

Как сообщили "Интерфаксу" в среду в региональном главке МВД, накануне в полицию Калининского района города доставили 37-летнего безработного местного жителя.

"Было установлено, что он в Муринском парке около 20 раз выстрелил в воздух из охолощенного автомата из хулиганских побуждений, отмечая Новый год", - сказали в ведомстве.

В МВД отметили, что мужчина был трезв.

Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. У мужчины изъяли охолощенный автомат и 95 светошумовых патронов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в главке.