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Электроснабжение нескольких шахт и населенных пунктов нарушено в Кузбассе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Водитель погрузчика повредил линию электропередач, специалисты восстанавливают электроснабжение в городе Березовском, пяти поселках и на нескольких угледобывающих предприятиях Кемеровской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Сибирь" в пятницу.

"Сегодня ранним утром руководство обогатительной фабрики "Барзасское товарищество" сообщило специалистам, что водитель фабрики стрелой погрузчика оборвал провод на линии электропередачи 35 кВ. Нижний провод обгорел и упал на землю, а водитель, опасаясь получить удар током, оставался в кабине до приезда энергетиков", - говорится в сообщении.

В результате жители городского округа Березовский, а также населенных пунктов Сосновский-1, Сосновский-2, Разведчик, Вотиновка, Ровенский остались без электричества. Также нарушено электроснабжение на двух шахтах и угольном разрезе в Березовском.

В восстановительных работах задействованы шесть человек и три единицы техники. Для временного подключения потребителей выехали четыре резервных источника питания. Электроснабжение специалисты "Россети Сибирь" планируют восстановить к 11 часам.

Кузбасс

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