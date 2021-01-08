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Подлодку "Казань" запланировали передать ВМФ в первой половине 2021-го

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань", как ожидается, будет включена в состав Военно-морского флота России в первом полугодии 2021 года, сообщил в пятницу информированный собеседник "Интерфакса".

"Планируется, что передача подлодки флоту состоится в первой половине года", - сказал он.

"Казань" - головная подлодка проекта "Ясень-М". Подлодка спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

По данным Минобороны РФ, на очередной этап государственных испытаний "Казань" вышла 21 ноября прошлого года со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.

Испытания подлодки должны были завершить до конца 2020-го, сообщал 9 декабря командующий Северным флотом Александр Моисеев.

В ноябре "Казань" выполнила испытательный пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" из акватории Белого моря. До этого "Казань" выполнила в Белом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" на расстояние свыше 1000 километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр".

Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

ВМФ РФ Казань

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