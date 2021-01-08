В одной из квартир в Казани обнаружили убитую семью

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Тела трех человек обнаружили в одной из квартир Казани, еще одно тело найдено под окнами дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану в пятницу.

"Ночью 7 января в доме по улице Чуйкова города Казани обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, кроме того, под окнами дома сотрудники Росгвардии обнаружили тело 22-летнего друга убитой девушки.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По предварительной версии, причиной убийства послужило то, что родители потерпевший были против ее общения с молодым человеком. В результате он убил всю семью, после чего свел счеты с жизнью.