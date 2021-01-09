Под снежными завалами в Норильске обнаружили молодую девушку

Фото: Станислав Стрючков/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Молодая женщина, а не подросток извлечена из снежных завалов в Норильске, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненным данным, достали не мальчика, а молодую женщину. Она хрупкого телосложения, приняли за подростка", - сказали в МЧС.

Там отметили, что она передана врачам.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили выжившего подростка на засыпанном лавиной горнолыжном комплексе под Норильском, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

"Только что нашли подростка 14 лет, состояние его здоровья уточняется", - сказал сотрудник пресс-службы.

Там отметили, что проведение поисково-спасательных работ осложняется темным временем суток, температурой воздуха -23° С и метелью со скоростью ветра до 12 м/с.