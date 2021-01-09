В Кузбассе пожар в шахте привел к эвакуации горняков
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Горняков шахты "Шерегешская" эвакуируют из-за пожара, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"Пожар произошел в расположенной под землей бытовке. Его уже удалось потушить. На поверхность выводятся порядка 200 горняков", - рассказал он.
По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.
Шахта "Шерегешская" входит в состав горнорудного сегмента "ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат". Добыча железной руды осуществляется подземным способом.
На "Шерегешской" добывают до 4,8 млн тонн сырой руды в год.