В Кузбассе пожар в шахте привел к эвакуации горняков

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Горняков шахты "Шерегешская" эвакуируют из-за пожара, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Пожар произошел в расположенной под землей бытовке. Его уже удалось потушить. На поверхность выводятся порядка 200 горняков", - рассказал он.

По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.